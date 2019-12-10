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Пожар в EuroHome полностью локализован - ВИДЕО

Пожар в EuroHome полностью локализован - ВИДЕО

Пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку полностью локализован. Привлеченные на тушение пожара 3 вертолета и самолет сбросили на территорию около 150 тонн воды". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев

По его словам, при тушении продолжавшегося около 2 часов пожара сначала возникла проблема с нехваткой воды: "По имеющейся у меня информации, на место происшествия было привлечено более 40 ед. техники МЧС и свыше 250 человек живой силы. По предварительной информации, пожар охватил территорию в 21 000 кв метров. Причины возгорания расследуются. Будет предоставления подробная информация". 

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