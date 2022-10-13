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Стали известны подробности пожара в цехе в Сумгайыте

Стали известны подробности пожара в цехе в Сумгайыте Пожар в магазине в Сумгайыте потушен.
Происшествия
13 октября 2022 г. 22:58
Стали известны подробности пожара в цехе в Сумгайыте

Стали известны подробности пожара в цехе в Сумгайыте

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожар, возникший в стекольном цехе по адресу ул. Черкасси, 34, 41-й квартал города, удалось потушить в краткие сроки, благодаря срочным и неотложным мерам, принятым силами ГПС МЧС.

В результате пожара сгорели горючие конструкции цеха по обработке стекла общей площадью 500 кв м, принадлежащие гражданину. Помимо этого, сгорели горючие конструкции и печь внутри примыкающего к нему цеха по производству стеклотары общей площадью 600 кв м на площади 80 кв м.

Остальная часть цеха, примыкающий к нему склад и сарай были защищены от огня.

22:05

Пожар в цехе в Сумгайыте потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании в цехе, расположенном по адресу: г. Сумгайыт, ул. Черкасси, 41-й квартал. К месту происшествия были незамедлительно привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что возгорание произошло в цехе стекольного производства.

Благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны пожар был потушен.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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