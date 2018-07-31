Пожар в Caspian Plaza локализован - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Пожар в бизнес-центре Caspian Plaza в Баку локализован, были приняты необходимые меры.

Об этом сообщили Report в бизнес-центре.

Отмечено, что в момент пожара в течение короткого времени лица, работающие в бизнес-центре, были эвакуированы.

*** 11:58

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Баку, в бизнес-центре Caspian Plaza произошел пожар.

Как сообщает Report, во время пожара из здания были эвакуированы работники.

На место происшествия привлечены пожарные МЧС.