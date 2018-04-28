Пожар в бизнес-центре в Баку потушен - ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пожар, вспыхнувший в многоэтажном бизнес-центре по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, потушен.
Как сообщил с места события сотрудник Report, в ходе пожара сгорела внешняя пластиковая облицовка здания.
Отметим, что на месте события находился министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся на месте происшествия сотрудник Report сообщил, что огонь постепенно усиливается и уже распространился на значительную часть здания.
На место события привлечены 6 пожарных бригад.
К зданию прибыл также замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.
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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начался пожар в бизнес-центре, ранее известном под названием Tramp Tower.
Как сообщает Report, на место события привлечены пожарные силы.
Огонь вспыхнул на средних этажах здания.
News DepartmentАвтор новости
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