Пожар в бизнес-центре в Баку локализован, эвакуированы 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Загорелся изоляционный материал на крыше офиса AFEN Plaza. Сгорели офисная мебель и перегородки легкой конструкции".

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, об этом заявил замначальника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям полковник Рза Гулиев.

По его словам, как только поступила информация, на место происшествия были направлены сила и техника районной противопожарной части: "С учетом сложности пожара, пришлось привлечь дополнительную силу и технику. Площадь каждого этажа - 1 200 кв. м. А площадь сгоревшей территории составляет 300 кв. м. Во время пожара на самом верхнем - 6 этаже здания было около 40 человек. Они эвакуированы".

***13:18

Пожар в бизнес-центре в Баку потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, пожарным удалось локализовать пожар, который продолжался около одного часа.

***12:25

В Баку горит бизнес-центр.

Как передает Report, пожар начался в AFEN Plaza на территории Наримановского района столицы.

Возгорание началось на верхнем этаже бизнес-центра.

На место происшествия привлечены пожарные и бригады скорой медицинской помощи.

Люди эвакуированы из бизнес-центра.