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Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек

Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек Сегодня около 22:29 на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района Баку. На место пожара были немедленно вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Особой аварийно-спасат
Происшествия
18 мая 2022 г. 00:28
Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек

Сегодня около 22:29 на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района Баку. На место пожара были немедленно вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Особой аварийно-спасательной службы МЧС.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.

По его словам, трехэтажное здание имеет деревянную конструкцию.

«В тушении пожара, который был локализован в течение 35 минут, было задействовано 18 единиц техники и 92 сотрудника службы спасения особого риска. Семь человек были эвакуированы спасателями. При расследовании пожара в квартире был обнаружен труп женщины. В результате пожара, по предварительной оценке, сгорели две квартиры и балкон общего использования на площади 75 кв м, остальные квартиры были защищены от пожара», - сказал А.Новрузов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü yanğın 35 dəqiqəyə söndürülüb, 7 nəfər təxliyə edilib

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