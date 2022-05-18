Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек

Сегодня около 22:29 на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района Баку. На место пожара были немедленно вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Особой аварийно-спасательной службы МЧС.
По его словам, трехэтажное здание имеет деревянную конструкцию.
«В тушении пожара, который был локализован в течение 35 минут, было задействовано 18 единиц техники и 92 сотрудника службы спасения особого риска. Семь человек были эвакуированы спасателями. При расследовании пожара в квартире был обнаружен труп женщины. В результате пожара, по предварительной оценке, сгорели две квартиры и балкон общего использования на площади 75 кв м, остальные квартиры были защищены от пожара», - сказал А.Новрузов.