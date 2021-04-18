Пожар в Баку, есть пострадавшие

В Баку вспыхнул пожар

В Баку вспыхнул пожар.

Как передает Report со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС), инцидент произошел в Низаминском районе.

Так, в результате происшествия на 3 этаже пятиэтажного жилого дома сгорели подверженные горению конструкции первого этажа двухэтажного дома общей площадью 50 m².

Во время пожара два человека были переданы бригаде скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом отравление дымом.

Близлежащие помещения защищены от огня. Возгорание потушено пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.

По факту ведется расследование.