Пожар в Агсу был результатом поджога

11 августа стало известно, что пожар в Агсу был умышленным.

Причиной пожара в Агсу, произошедшего 11 августа, был умышленный поджог.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар произошел в селе Мешадганлы Агсуинского района на участке, принадлежащем Валидову Таиру Алиага оглу. Пожарным МЧС удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на близлежащую сельскую школу.

Государственной службой пожарного надзора МЧС установлено, что Юсиф Видади оглу Агаев, 1980 года рождения, совершил поджог участка. Гражданин признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены в правоохранительные органы.