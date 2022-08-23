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Пожар в Агсу был результатом поджога

Пожар в Агсу был результатом поджога 11 августа стало известно, что пожар в Агсу был умышленным.
Происшествия
23 августа 2022 г. 12:13
Пожар в Агсу был результатом поджога

Причиной пожара в Агсу, произошедшего 11 августа, был умышленный поджог.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар произошел в селе Мешадганлы Агсуинского района на участке, принадлежащем Валидову Таиру Алиага оглу. Пожарным МЧС удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на близлежащую сельскую школу.

Государственной службой пожарного надзора МЧС установлено, что Юсиф Видади оглу Агаев, 1980 года рождения, совершил поджог участка. Гражданин признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке Фото12 gün əvvəl Ağsuda baş vermiş yanğının qəsdən törədildiyi məlum olub

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