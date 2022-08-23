Пожар в Агсу был результатом поджога

Причиной пожара в Агсу, произошедшего 11 августа, был умышленный поджог.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Пожар произошел в селе Мешадганлы Агсуинского района на участке, принадлежащем Валидову Таиру Алиага оглу. Пожарным МЧС удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на близлежащую сельскую школу.
Государственной службой пожарного надзора МЧС установлено, что Юсиф Видади оглу Агаев, 1980 года рождения, совершил поджог участка. Гражданин признался в содеянном.
Собранные по данному факту материалы направлены в правоохранительные органы.