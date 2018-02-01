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    Пожар начавшийся в товузском филиале Kapital Bank потушен - ОБНОВЛЕНО

    Во время инцидента никто не пострадал© Report

    Товуз. 1 февраля. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в товузском филиале Kapital Bank, был потушен.

    Как передает западное бюро Report, к месту привлечены два пожарных расчета пожарной службы МЧС по Товузскому району.
    Пожар был полностью потушен.
    По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в блоке электрических проводах. Во время инцидента никто не пострадал.

    *** 11:33

     В филиале Kapital Bank в Товузском районе произошел пожар.

    Как передает западное бюро Report, к месту привлечены пожарные расчеты.
    Сотрудники банка были эвакуированы.
    Информации о постарадавших в результате происшествия пока нет.

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