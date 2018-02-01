Пожар начавшийся в товузском филиале Kapital Bank потушен - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 1 февраля. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в товузском филиале Kapital Bank, был потушен.
Как передает западное бюро Report, к месту привлечены два пожарных расчета пожарной службы МЧС по Товузскому району.
Пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в блоке электрических проводах. Во время инцидента никто не пострадал.
*** 11:33
В филиале Kapital Bank в Товузском районе произошел пожар.
Как передает западное бюро Report, к месту привлечены пожарные расчеты.
Сотрудники банка были эвакуированы.
Информации о постарадавших в результате происшествия пока нет.
Valeh DadaşovАвтор новости
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