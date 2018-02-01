Пожар начавшийся в товузском филиале Kapital Bank потушен - ОБНОВЛЕНО

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Товуз. 1 февраля. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в товузском филиале Kapital Bank, был потушен.

Как передает западное бюро Report, к месту привлечены два пожарных расчета пожарной службы МЧС по Товузскому району.

Пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в блоке электрических проводах. Во время инцидента никто не пострадал.

*** 11:33

В филиале Kapital Bank в Товузском районе произошел пожар.

Как передает западное бюро Report, к месту привлечены пожарные расчеты.

Сотрудники банка были эвакуированы.

Информации о постарадавших в результате происшествия пока нет.