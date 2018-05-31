Пожар на зерновом поле в Товузе потушен - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ Пожар на зерновом поле в Товузском районе потушен.
Как сообщает западное бюро Report, для борьбы с огнем на территорию были привлечены техника и живая сила противопожарных частей МЧС по Агстафинскому и Товузскому районам.
Пламя удалось потушить. Пожарные предотвратили распространение огня на еще большую площадь.
Сумма ущерба устанавливается.
*** 13:31
Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе загорелось зерновое поле.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории Джейранчель.
На территорию привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС по Товузскому району.
Пожарные пытаются локализовать пламя.
Valeh DadaşovАвтор новости
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