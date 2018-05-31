Пожар на зерновом поле в Товузе потушен - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ Пожар на зерновом поле в Товузском районе потушен.

Как сообщает западное бюро Report, для борьбы с огнем на территорию были привлечены техника и живая сила противопожарных частей МЧС по Агстафинскому и Товузскому районам.

Пламя удалось потушить. Пожарные предотвратили распространение огня на еще большую площадь.

Сумма ущерба устанавливается.

*** 13:31

Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе загорелось зерновое поле.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории Джейранчель.

На территорию привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС по Товузскому району.

Пожарные пытаются локализовать пламя.