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    Пожар на зерновом поле в Товузе потушен - ОБНОВЛЕНО

    Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ Пожар на зерновом поле в Товузском районе потушен.

    Как сообщает западное бюро Report, для борьбы с огнем на территорию были привлечены техника и живая сила противопожарных частей МЧС по Агстафинскому и Товузскому районам.

    Пламя удалось потушить. Пожарные предотвратили распространение огня на еще большую площадь.

    Сумма ущерба устанавливается.

    *** 13:31

    Товуз. 31 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе загорелось зерновое поле. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории Джейранчель. 

    На территорию привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС по Товузскому району. 

    Пожарные пытаются локализовать пламя. 

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