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    Пожар на территории школы в Билясуваре потушен - ОБНОВЛЕНО

    © Report/ Firi Salim

    Билясувар. 13 июня. REPORT.AZ/ Пожар на территории школы в Билясуварском районе потушен.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате пожара на принадлежащей сельской школе в Агалыкенде площади в 0.5 га сгорела сухая трава.

    По факту ведется расследование.

    ***12:22

    Билясувар. 13 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе на территории школы начался пожар. 

    Как сообщает аранское бюро Report, загорелась сухая трава вдоль коллектора близ сельской школы в Агалыкенде. 

    Затем пламя перекинулось на территорию школы. 

    На место происшествия привлечены живая сила и две машины Билясуварской районной части противопожарной охраны. 

    Ведутся работы по локализации пожара. 

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