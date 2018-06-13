Пожар на территории школы в Билясуваре потушен - ОБНОВЛЕНО

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Билясувар. 13 июня. REPORT.AZ/ Пожар на территории школы в Билясуварском районе потушен.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате пожара на принадлежащей сельской школе в Агалыкенде площади в 0.5 га сгорела сухая трава.

По факту ведется расследование.

***12:22

Билясувар. 13 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе на территории школы начался пожар.

Как сообщает аранское бюро Report, загорелась сухая трава вдоль коллектора близ сельской школы в Агалыкенде.

Затем пламя перекинулось на территорию школы.

На место происшествия привлечены живая сила и две машины Билясуварской районной части противопожарной охраны.

Ведутся работы по локализации пожара.