Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода локализован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе столицы локализован.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительной информации, на площади около 200 кв. метров загорелись непригодные для эксплуатации автомобильные шины.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе столицы горят непригодные для эксплуатации автомобильные шины.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На данный момент на месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы.

Будет предоставлена дополнительная информация о работе, проводимой для локализации пламени.