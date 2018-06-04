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    Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода локализован - ОБНОВЛЕНО

    На месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе столицы локализован.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно предварительной информации, на площади около 200 кв. метров загорелись непригодные для эксплуатации автомобильные шины.

    Будет предоставлена дополнительная информация.

    *** 15:15

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе столицы горят непригодные для эксплуатации автомобильные шины. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. 

    На данный момент на месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы. 

    Будет предоставлена дополнительная информация о работе, проводимой для локализации пламени. 

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