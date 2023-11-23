Пожар на рынке стройматериалов в Баку привел к обесточиванию сталелитейного завода

Подача электроэнергии на сталелитейный завод в Бинагадинском районе столицы приостановлена из-за повреждения линий электропередач в результате пожара на рынке строительных материалов.

Подача электроэнергии на сталелитейный завод в Бинагадинском районе столицы приостановлена из-за повреждения линий электропередач в результате пожара на рынке строительных материалов.

Как сообщает Report, в настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Отметим, что утром на горячую телефонную линию МЧС “112" поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буниядова в Бинагадинском районе города Баку. На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.