 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пожар на российском танкере в Каспийском море ликвидирован - ВИДЕО

    В данный момент решается вопрос о транспортировке судна

    Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ В Каспийском море удалось ликвидировать пожар на российском танкере PALFLOT 2.

    Как передает Report, по данным МЧС Азербайджана, пожар был полностью потушен в 16.06.

    В свою очередь в МЧС России по Астраханской области сообщили ТАСС, что в данный момент решается вопрос о транспортировке судна.

    Ранее стало известно, что по факту возгорания на танкере начата доследственная проверка. Также сообщалось, что силы МЧС России в ликвидации пожара не участвовали.

    Танкер PALFLOT 2 загорелся в территориальный водах Туркменистана на границе с Азербайджаном в 110 км от берега и 800 км от Астрахани. На борту находились 11 человек, один из моряков погиб, 10 были эвакуированы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi