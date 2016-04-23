Пожар на российском танкере в Каспийском море ликвидирован - ВИДЕО

Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ В Каспийском море удалось ликвидировать пожар на российском танкере PALFLOT 2.

Как передает Report, по данным МЧС Азербайджана, пожар был полностью потушен в 16.06.

В свою очередь в МЧС России по Астраханской области сообщили ТАСС, что в данный момент решается вопрос о транспортировке судна.

Ранее стало известно, что по факту возгорания на танкере начата доследственная проверка. Также сообщалось, что силы МЧС России в ликвидации пожара не участвовали.

Танкер PALFLOT 2 загорелся в территориальный водах Туркменистана на границе с Азербайджаном в 110 км от берега и 800 км от Астрахани. На борту находились 11 человек, один из моряков погиб, 10 были эвакуированы.