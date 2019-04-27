​Пожар на подстанции в Лянкяранcком районе

Пожар на подстанции ОАО "Азериишыг" в Лянкяранском районе оставил окрестности без электричества, передает южное бюро Report.

Сообщается, что пожар произошел в селе Ханбулан.

Из-за короткого замыкания 35-10 кВт линия электропередачи высокого напряжения Дашдатюк-Ханбулан оборвалась и обрушилась на распределительное устройство мощностью в 10 кВт. В результате загорелись два трансформатора.

На место происшествия был привлечен наряд Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), который сумел локализовать пожар.