Пожар на перевале Агсу потушен

В Агсуинском районе потушен пожар, произошедший на территории называемой Агсуинским перевалом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отметим, что пожар на перевале Агсу начался вчера. Так, 16 июня на горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на территории Агсуинского перевала в Агсуинском районе. Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства, два вертолета авиационного отряда и личный состав Войск Противовоздушной обороны были привлечены к тушению пожара.