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Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен

Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен Пожар на открытой местности по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС. Благодаря профе
Происшествия
4 августа 2023 г. 17:23
Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен

Пожар на пустыре по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Благодаря профессионализму пожарных предотвращено распространение огня на высоковольтные воздушные линии электропередач, парк топливных баков, нефтегазопроводы и жилые дома в этом районе, что могло бы привести к серьезным последствиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXətaidə açıq ərazidə baş verən yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-4

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