Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен

Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен

Пожар на открытой местности по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС. Благодаря профе

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