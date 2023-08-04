Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушен

Пожар на пустыре по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
Благодаря профессионализму пожарных предотвращено распространение огня на высоковольтные воздушные линии электропередач, парк топливных баков, нефтегазопроводы и жилые дома в этом районе, что могло бы привести к серьезным последствиям.
Пожар на пустыре в Хатаи полностью потушенПожар на пустыре в Хатаи полностью потушен Пожар на открытой местности по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС. Благодаря профе
Происшествия
4 августа 2023 г. 17:23
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Пожар на пустыре по улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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