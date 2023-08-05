Пожар на открытой местности в Биладжари потушен

В поселке Биладжари произошло возгорание на открытой местности.

В поселке Биладжари произошло возгорание на открытой местности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На основании поступившей на горячую телефонную линию “112" Министерства по чрезвычайным ситуациям информации о пожаре на открытой местности в поселке Биладжари, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, усилиями пожарных огонь был полностью потушен в короткие сроки, предотвращено распространения огня на близлежащие постройки и линии коммуникаций.