О нас

Пожар на открытой местности в Биладжари потушен

Пожар на открытой местности в Биладжари потушен В поселке Биладжари произошло возгорание на открытой местности.
Происшествия
5 августа 2023 г. 19:40
Пожар на открытой местности в Биладжари потушен

В поселке Биладжари произошло возгорание на открытой местности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На основании поступившей на горячую телефонную линию “112" Министерства по чрезвычайным ситуациям информации о пожаре на открытой местности в поселке Биладжари, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, усилиями пожарных огонь был полностью потушен в короткие сроки, предотвращено распространения огня на близлежащие постройки и линии коммуникаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləcəridə açıq sahədə baş verən yanğın söndürülüb

Самое важное

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi