Пожар на магистральном газопроводе полностью потушен

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Начавшийся сегодня утром пожар на 1000-миллиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района, полностью потушен.

Как сообщает Report, пожар полностью потушен с помощью привлеченных на место события шести единиц техники и живой силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отметим, что по информации SOCAR, с целью тушения пожара эта линия локализована, а подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию.