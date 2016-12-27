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    Пожар на магистральном газопроводе полностью потушен

    На место события незамедлительно привлечены противопожарные силы и средства

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Начавшийся сегодня утром пожар на 1000-миллиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района, полностью потушен.

    Как сообщает Report, пожар полностью потушен с помощью привлеченных на место события шести единиц техники и живой силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отметим, что по информации SOCAR, с целью тушения пожара эта линия локализована, а подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию.

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