​Пожар на 10-й морской платформе в месторождении "Гюнешли" полностью ликвидирован

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Пожар, возникший на 10-й морской платформе в месторождении "Гюнешли", полностью ликвидирован.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается о проведении беспрерывных мероприятий на пути ликвидации пожара, возникшего 4 декабря 2015 года в результате аварии на 10-й морской платформе в месторождении "Гюнешли":

"Как результат беспрерывных и неотложных мероприятий, пожар был полностью ликвидирован 10 февраля 2016 года в 19:24".