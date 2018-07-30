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    Пожар из Сиязани переметнулся в Шабран и Губу, погибли животные и птицы - ФOTO

    © Report

    Губа. 30 июля. REPORT.AZ/ Пожар, вспыхнувший в Сиязанском районе, переметнулся на территорию Шабранского и Губинского районов. 

    По сообщению северного бюро Report, пожар со стороны села Даг Билиджи Шабранского района перекинулся в горно-лесной массив в направлении села Чичи Губинского района.

    При пожаре в лесу, охватившем примерно 1000 га территории, погибли животные и птицы, природе нанесен ущерб.

    В настоящее время пожарные и местные жители ведут работы по тушению пожара.

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