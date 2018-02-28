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    Повышена заработная плата работников научных учреждений и организаций

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета".

    Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, и повышения государственной заботы о них.

    Согласно документу, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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