Повышена пенсия президента Азербайджанской Республики получающим социальное пособие за I группу инвалидности

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 20 февраля распоряжение о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики получающим социальное пособие за I группу инвалидности, если инвалидность произошла в связи с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, по причинам, связанным с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики получающим социальное пособие за I группу инвалидности в случае, если инвалидность произошла в связи с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, по причинам, связанным с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, повышается на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.