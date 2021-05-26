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Повторно проникшие на освобожденные территории 20 человек подорвались на мине

Повторно проникшие на освобожденные территории 20 человек подорвались на мине Стало известно число лиц, арестованных в административном порядке при попытке незаконного проникновения на освобожденные от оккупации территории.
Происшествия
26 мая 2021 г. 18:29
Повторно проникшие на освобожденные территории 20 человек подорвались на мине

Стало известно число лиц, арестованных в административном порядке при попытке незаконного проникновения на освобожденные от оккупации территории.

Начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев в эфире передачи Report “Hüququnuz var” заявил, что сотрудники полиции задержали более 1 400 человек, которые пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории, в их отношении были применены административные взыскания.

“Среди них есть и более 20 человек, которые в разное время были задержаны сотрудниками полиции и в отношении которых по решению суда был применен административный арест. Затем эти лица вновь незаконно проникли на освобожденные территории и погибли там в результате подрыва на мине”, - сказал представитель МВД.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərə təkrar keçən 20 nəfər minaya düşərək ölüb

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