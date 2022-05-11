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Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предстанут перед судом

Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предстанут перед судом В Баку началось судебное заседание по уголовному делу Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Происшествия
11 мая 2022 г. 10:53
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предстанут перед судом

В Баку началось судебное заседание по уголовному делу Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, в ходе процесса под председательством судьи Сабаильского районного суда Азера Тагиева обвиняемые дали показания.

Следующее заседание суда назначено на 13 мая.

В январе этого года в социальных сетях распространилось видео поврежденного памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, установленному в центре города, на территории Сабаильского района. На открытии памятника 18 января участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Той же ночью неизвестные сломали четки, находившиеся в руке Тагиева. В кратчайшие сроки поврежденная часть памятника была восстановлена архитектором. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Вугара Тагизаде, 1991 года рождения, и Аллахверди Мамедли, 1996 года рождения, была выбрана мера пресечения в виде ареста.

По факту Следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuranların məhkəməsi başlayıb

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