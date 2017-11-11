Повесился сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совершил самоубийство.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баладжары.

Житель села Гусарчай Хачмазского района Ислам Рамазан оглу Султанов 1970 г.р., работавший регулятором движения поездов на железнодорожной станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги", покончил с собой. Он повесился в ночные часы на складе железнодорожной станции.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, ведется расследование.