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    Повесился сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    Он совершил суицид в ночные часы на складе железнодорожной станции

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совершил самоубийство.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баладжары.

    Житель села Гусарчай Хачмазского района Ислам Рамазан оглу Султанов 1970 г.р., работавший регулятором движения поездов на железнодорожной станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги", покончил с собой. Он повесился в ночные часы на складе железнодорожной станции.

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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