Потушен сильный пожар в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Пожар, произошедший в Бинагадинском районе Баку, потушен.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, горели использованные автомобильные шины на территории бывшего завода по переработке древесины.

Будет предоставлена дополнительная информация.

***18:39

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошел пожар на территории одного из заводов.

Как сообщает Report, горят использованные автомобильные покрышки.

На месте происшествия находятся силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Будет предоставлена дополнительная информация.