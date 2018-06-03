Потушен сильный пожар в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Пожар, произошедший в Бинагадинском районе Баку, потушен.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, горели использованные автомобильные шины на территории бывшего завода по переработке древесины.
Будет предоставлена дополнительная информация.
***18:39
Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошел пожар на территории одного из заводов.
Как сообщает Report, горят использованные автомобильные покрышки.
На месте происшествия находятся силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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