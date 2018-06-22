Потушен пожар на зерновом поле в Агстафе - ДОПОЛНЕНО

Агстафа. 22 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе потушен пожар, вспыхнувший на нескошенном зерновом поле.

Об этом западному бюро Report сообщили в Агстафинской районной противопожарной части МЧС.

В информации сообщается, что на муниципальных землях сел Кесеменли и Пойлу сгорело в целом 20 гектаров покрытой кустарниками территории и 0,5 гектаров нескошенного зернового поля площадью 15 гектаров.

Отметим, что зерновое поле принадлежит жителю села Пойлу Адилю Насибову.

Причиной возгорания стала искра от проезжавшего по территории тепловоза.

*** 14:52

Агстафа. 22 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе горит зерновое поле.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на зерновом поле близ станции "Шекерли".

По предварительной информации, причиной возгорания стала искра от проезжавшего по территории тепловоза.

На данный момент на территорию привлечены 3 пожарные машины. Ведутся работы по локализации пожара на зерновом поле площадью 15 га.