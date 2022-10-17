Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей

Во время террора, учиненного ВС Армении в Гяндже 17 октября 2020 года во время Отечественной войны, я потерял трех своих близких людей.

Во время террора, учиненного ВС Армении в Гяндже 17 октября 2020 года во время Отечественной войны, я потерял трех своих близких людей.

Об этом западному бюро Report сказал Низами Агаев, потерявший в ту ночь дочь, зятя и полуторагодовалую внучку:

"Моя дочь Зулейха Шахназарова, зять Роял Шахназаров и полуторагодовалая внучка Медина стали шехидами. Осталась только внучка Хадиджа. Мы живем в Самухе. За день до трагедии дочка с семьей были у нас, потом они вернулись в Гянджу. На следующий день их дом был разрушен в результате попадания баллистической ракеты, выпущенной ВС Армении. В ту ночь потерял близких не только я, тогда погибло много людей. К счастью, Хадиджу извлекли из-под обломков живой".

Н.Агаев говорит, что Хадиджа часто спрашивает у них о родителях и сестре:

"Нам нечего ответить ребенку. Каждый раз как-то утешаем ее. Я не знаю другой такой жестокой и бесчеловечной нации как армяне. Они лишают наших детей родителей, братьев, сестер. А мы лишаемся своих детей. Все, что могу пожелать, чтобы такого больше не повторилось", - сказал Н.Агаев.

17 октября 2020 года вооруженные силы Армении выпустили баллистическую ракету по улице Мухтара Гаджиева в городе Гяндже. В результате этого теракта 16 мирных жителей стали шехидами, 55 человек получили ранения, десятки домов были разрушены, нанесен большой урон зданиям и инфраструктуре.