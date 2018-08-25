Потерявшая ноги в ДТП в Уджаре женщина скончалась

Уджар. 25 августа. REPORT.AZ/ Серьезно пострадавшая в ДТП в Уджаре женщина скончалась в больнице.

Как сообщает ширванское бюро Report, Махмудова Хабиба Фахраддин гызы 1989 г.р., получившая серьезные увечья в произошедшей вчера аварии на автомагистрали Баку-Газах на территории Уджара, скончалась ночью в районной больнице.

По информации, после аварии пострадавшей были ампутированы ноги. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Отметим, что легковой автомобиль вышел из-под управления, в результате чего перевернулся. В аварии пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии.