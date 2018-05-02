Потерпевший: Я не оскорблял Хафиза Мамедова

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Кязыма Аббасова, Магомеда Исмаилова, Эмина Гасанова и Рамала Агаева, обвиняемых в попытке убийства в Баку бывшего начальника полиции Мушвига Мадатова и нынешнего замначальника по оперативным делам Сабаильского РУП, полковника полиции Орхана Ахундзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой адвокат одного из обвиняемых лиц Адем Мамедов поднял ходатайство.

Он потребовал вывода журналистов из зала суда.

Судья же заявил, что судебное заседание проводится открыто.

Затем государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Э.Гасанов, М.Исмаилов и К.Аббасов частично признали себя виновными по предъявленному обвинению. Р.Агаев отметил, что не считает себя виновным.

На суде был допрошен потерпевший Мушвиг Мадатов. Он отметил, что не знает ни одного из обвиняемых лиц. М.Мадатов сказал, что не имеет жалоб и требований к этим лицам.

Он подчеркнул, что в кафе неизвестные напали на него без всякой причины.

Из вопросов гособвинителя выяснилось, что причиной драки в кафе стало оскорбление М.Мамедова в адрес бизнесмена Хафиза Мамедова более известного как "Хафка". Но М.Мадатов не согласившись с этим, сказал, что не оскорблял Х.Мамедова: "Я говорю, не оскорблял. Эмин позвонил мне, я сказал ему встретимся и поговорим".

Отметим, что по информации Бакинской городской прокуратуры, 14 октября прошлого года в 19 часов неизвестные лица в чайной по адресу ул.Ш.Шамиля, 16 Сабаильского района Баку совершили хулиганство в отношении Мадатова Мушвига Исрафиль оглы, нарушили общественный порядок и нанесли ему травмы рукояткой ножа.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 и 221.3 УК.

15 октября в 04.00 во время оперативных мероприятий сотрудников Сабаильского РУП, на территории Низаминского района Баку из автомобиля марки Leхus с государственным регистрационным номером 90-LT-997 был открыт огонь по сотрудникам полиции, в результате чего был ранен замначальника по оперативным делам Сабаильского РУП, полковник полиции Ахундзаде Орхан Абдулла оглы.

Совершившие преступление скрылись с места преступления на указанном автомобиле.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29,120.1 УК. При осмотре места происшествия обнаружили 1 гильзу 12 мм калибра и 6 гильз 9 мм калибра, была назначена соответствующая экспертиза.

Продолжение следствия уголовного дела было передано в производство Бакинской прокуратуры.

В результате незамедлительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников прокуратуры г. Баку и Главного управления полиции г. Баку были установлены подозреваемые - Аббасов Кязым Тапдыг оглы 1992 г. р., ранее судимые Исмаилов Магомед Гасан оглы 1982 г. р. и Гасанов Эмин Вагиф оглы 1976 г. р., а также Рамал Агаев.

Они привлечены к следствию в качестве подозреваемых лиц по ст. 221.2.1, 221.3, 29, 120.2.3 и 315.2 УК (оказание сопротивления представителю власти).

Напомним, что М.Мадатов с 1991-го по 1995-ый год служил в охране общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем он был начальником 23-го отделения полиции Низаминского РУП. Позже был арестован и приговорен к 11 годам тюрьмы. Затем, указом президента Ильхама Алиева о помиловании был освобожден.