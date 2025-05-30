Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты "Смерч" ВС Армении

Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты "Смерч" ВС Армении

Потерпевший Эльчин Ширинов на продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде заявил, что 28 октября 2020 года около 13 часов, когда он находился в Барде в автомобиле "ВАЗ 21074" на него упала ракета "Смерч", выпущенная вооруженными силами Армении.

"Как сообщает Report, в результате инцидента он получил осколочное ранения.

"На Барду было совершено много атак (со стороны ВС Армении - ред.). "Смерчи" запускали неоднократно. В результате было много погибших и раненых", - заявил пострадавший.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений против Азербайджана, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.