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Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты "Смерч" ВС Армении

Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты "Смерч" ВС Армении Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты "Смерч" ВС Армении
Происшествия
30 мая 2025 г. 14:56
Потерпевший: Я был ранен в результате запуска ракеты Смерч ВС Армении

Потерпевший Эльчин Ширинов на продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде заявил, что 28 октября 2020 года около 13 часов, когда он находился в Барде в автомобиле "ВАЗ 21074" на него упала ракета "Смерч", выпущенная вооруженными силами Армении.

"Как сообщает Report, в результате инцидента он получил осколочное ранения.

"На Барду было совершено много атак (со стороны ВС Армении - ред.). "Смерчи" запускали неоднократно. В результате было много погибших и раненых", - заявил пострадавший.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений против Азербайджана, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Victim of Armenian shelling: I was hit by a rocket fired at Barda
Версия на азербайджанском языке Zərərçəkmiş şəxs: Ermənistan silahlı qüvvələrinin “Smerç” raketini atması nəticəsində yaralandım

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