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Потерпевший: Во главе банды, целью которой было уничтожить жителей нашего села, стоял Вагиф Хачатурян

Потерпевший: Во главе банды, целью которой было уничтожить жителей нашего села, стоял Вагиф Хачатурян Во главе банды, целью которой было уничтожить жителей нашего села, стоял Вагиф Хачатурян.
Происшествия
1 ноября 2023 г. 12:13
Потерпевший: Во главе банды, целью которой было уничтожить жителей нашего села, стоял Вагиф Хачатурян

Во главе банды, целью которой было уничтожить жителей нашего села, стоял Вагиф Хачатурян.

Как сообщает Report, об этом сказал потерпевший Салман Рагимов, на сегодняшнем судебном заседании суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде, совершенном в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Он подчеркнул, что незаконных армянские вооруженные формирования напали ночью на село Мешали.

"Наше село обстреливалось из минометов, автоматов и пулеметов. Мы с сестрой были ранены в ногу и плечо, моя бабушка получила огнестрельное ранение в область головы.

В этих событиях в основном участвовали жители села Бадара. Они хотели окружить и уничтожить все село. Во главе нападавших стоял Вагиф Хачатурян. Затем армянские военнослужащие по имени Валерий, Армаис, Эрмес совершила зверства. Прошу суд назначить Вагифу самое суровое наказание", - добавил он.

Другой пострадавший, Ниязи Ибадуллаев, сообщил, что при попытке вывести раненых из села отряд Вагифа Хачатуряна расстрелял их родственников в автомобиле марки УАЗ.

"Когда все это произошло, я не был в селе. В верхней части села на территории "Шам багы" мой брат Надир Бабаев стал шехидом. Его убил отряд Вагифа. Там были Армаис и Эрмес", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zərərçəkmiş: "Vaqif Xaçatryanın dəstəsi gecə vaxtı hamımızı çölə çıxarıb gülləbaran etdi"

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