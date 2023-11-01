Потерпевший: В Мешали на глазах местных жителей сожгли тела двух убитых женщин

Члены незаконных армянских вооруженных формирований во время событий в селе Мешали сожгли тела двух убитых женщин на глазах у местных жителей.

Члены незаконных армянских вооруженных формирований во время событий в селе Мешали сожгли тела двух убитых женщин на глазах у местных жителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в показаниях потерпевшего Али Мехралиева, зачитанных на сегодняшнем заседании суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна.

В своих показаниях Мехралиев отметил, что в Мешали также были застрелены его отец и двоюродный брат: "Я был свидетелем убийства еще нескольких жителей села. На моих глазах они сожгли тела двух убитых ими женщин. Нам удалось похоронить тело отца, затем пришлось покинуть Мешали".

Потерпевшая Садагат Исмаилова в своих показаниях сказала, что ее супруг Тахир добровольно вступил в ряды армии сразу после начала Первой Карабахской войны.

"Мне позвонили и сказали, что супруг стал шехидом. Позже выяснилось, что Тахир был убит во время геноцида в Мешали. Армяне подожгли все дома", - сказал она.

Оба потерпевших не пожелали присутствовать лично на судебном заседании по уважительным причинам.

Дело Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований, рассматривается в административном здании Ясамальского районного суда.