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Потерпевший: В Кяльбаджаре военнослужащие армии Армении заживо закопали 23 человек на моих глазах

Потерпевший: В Кяльбаджаре военнослужащие армии Армении заживо закопали 23 человек на моих глазах Потерпевший: В Кяльбаджаре военнослужащие армии Армении заживо закопали 23 человек на моих глазах
Происшествия
8 мая 2025 г. 17:21
Потерпевший: В Кяльбаджаре военнослужащие армии Армении заживо закопали 23 человек на моих глазах

На продолжившемся сегодня судебном заседании в Бакинском военном суде над обвиняемыми в военных преступлениях армянами дал показания потерпевший Забиль Сафаров, который был взят в заложники во время оккупации Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, Сафаров в своих показаниях заявил, что 4 апреля 1993 года вооруженные силы Армении вошли в Кяльбаджар и окружили их.

"Когда армяне посадили меня в танк и увозили, моя бабушка умоляла не разлучать меня с ней. Но они убили мою бабушку за слова "когда-нибудь наша армия вернет эти земли". После убийства бабушки меня привезли в село Венг Кяльбаджарского района. Там нас пытали, а затем привезли в район", - сказал он.

Потерпевший рассказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении оскорбляли взятых в заложники несовершеннолетних, женщин, девочек, пытали всех, не щадя ни стариков, ни детей, и убивали их.

"Армяне раскалили шампур и прижгли им нашего солдата. Также они отрезали ухо одному из них.

Когда я был в тюрьме в Шуше, я стал свидетелем того, как они выжигали кресты на теле одного азербайджанца. Я видел, как армяне избивали и убивали нескольких азербайджанцев.

Также они заживо закопали 23 человек на моих глазах, оставив только их головы на поверхности.

Некоторые не выдерживали пыток со стороны армян и убивали себя.

Военнослужащие армии Армении разграбляли наши кладбища, выкапывали могилы, грабили и оскверняли их.

Из-за пыток, которым я подвергся, я плохо слышу на правое ухо, зрение ослабло. Мне сломали зубы", - подчеркнул Сафаров.

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Версия на английском языке Victim taken hostage in Kalbajar: ‘Armenian army soldiers buried 23 people alive before my eyes’
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə girov götürülən zərərçəkmiş: Ermənistan ordusunun hərbçiləri 23 nəfəri gözümün qarşısında diri-diri basdırdılar

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