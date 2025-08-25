Потерпевший: Проходя через Лачын, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса

Потерпевший: Проходя через Лачын, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса

На судебном процессе в Бакинском военном суде по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях, потерпевший Сабир Гулиев заявил, что во время оккупации города Шуша мирному населению не был предоставлен гуманитарный коридор.

Как сообщает Report, С.Гулиев отметил, что является жителем села Гёйтала.

По его словам, в начале мая 1992 года город был оккупирован ВС Армении и он стал вынужденным переселенцем: "Мои двоюродные братья Тахир и Рафаэль Гулиевы погибли. Тело Тахира Гулиева до сих пор не найдено.

Во время оккупации города Шуша армянская сторона не предоставила мирному населению гуманитарный коридор. Когда мы проходили через Лачын, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса. Там погибла пожилая женщина".

Потерпевший рассказал, что после того, как наши земли были освобождены от оккупации, он посетил могилу своего отца и обнаружил, что она разрушена:

"Они забрали у нас все - имущество, хозяйство, разрушили наши села, жители даже не могли найти свои дома. Они привели наши земли в такое состояние...".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение норм международного гуманитарного права, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также ряде других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.