Потерпевший по делу экс-депутата: Я передал Джабраилову 100 тыс. долларов в его автомобиле

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэля Джабраилова.

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэля Джабраилова.

Как сообщает Report, процесс состоялся в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева.

На процессе были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшие сообщили, что в разное время передали Рафаэлю Джабраилову деньги, которые впоследствии не были возвращены.

Потерпевший Юсиф Оруджев рассказал, что встречался с экс-депутатом в 2015 году и в автомобиле Р.Джабраилова лично передал ему 100 тысяч долларов.

Потерпевшая Шафана Мамедова сообщила, что одолжила Р.Джабраилову 50 тысяч долларов с условием, что он вернет деньги с переплатой в 10 тысяч долларов.

Потерпевший Санан Агамиров сообщил, что передал экс-депутату в общей сложности 45 тысяч долларов, из которых депутат не вернул 12 тысяч долларов.

Другая потерпевшая Малахат Гурбанова заявила, что передала бывшему депутату 561 тыс. манатов, и он вернул ей 169 тыс. манатов от этой суммы.

Р.Джабраилов сказал, что показания потерпевших являются ложными и заявил, что одолжил у них деньги под 2,5% и вернул большинство долгов.

Следующее заседание суда назначено на 2 сентября.

По факту совершения депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III, IV и V созывов Джабраиловым Рафаэлем Камиль оглу мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере и по другим фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джабраилов, злоупотребив служебным положением, получил в качестве взятки денежные средства в размере 240 тысяч манатов, которые потратил на личные нужды.

Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР, в его отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.