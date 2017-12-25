Потерпевший: Он пользовался именем своего брата Миршахина Агаева

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мираддина Агаева - брата вице-президента группы компаний ANS, деятельность которой была приостановлена, известного журналиста Миршахина Агаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были допрошены четверо потерпевших.

В своих показаниях они отметили, что обвиняемый Мираддин Агаев взял с них более 10 тыс. манатов, обещав устроить в полицию и службу ASAN xidmət, но не выполнил обещания.

Во время допроса потерпевший Мамедмирза Тагиев сказал, что под предлогом устроить его на работу в строительный сектор, обвиняемый по частям взял с него в общей сложности 10 тыс. манатов. Он также сказал, что Мираддин Агаев пользовался именем брата Миршахина Агаева: "Мираддин Агаев говорил, что его брат Миршахин Агаев имеет хорошие связи и отмечал, что он поможет. Деньги он также взял, пользуясь именем брата".

Обвиняемый М.Агаев отклонил обвинения по некоторым эпизодам.

Очередное заседание суда назначено на 8 января.

Отметим, что Мираддин Агаев обвиняется в мошенничестве. Следствие в его отношении было начато еще в ноябре прошлого года.

Его привлекли к следствию на основе жалобы гражданина Газанфара Давуд оглу Газанфарова в Сабаильское РУП.

Г.Газанфаров заявлял, что путем мошенничества Мираддин Агаев присвоил его 2 тыс. манатов. На основе представленных доказательств было возбуждено уголовное дело и через несколько дней М.Агаева задержали в Ярдымлинском районе, где он проживал. В начале мая в его отношении суд избрал меру наказания в виде ареста.

Согласно обвинению, М.Агаев совершил в отношении нескольких лиц мошенничество в общей сложности на 86 тыс. манатов.

Напомним, что врач по профессии Мираддин Агаев является старшим братом Миршахина Агаева.