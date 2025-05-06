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Потерпевший на суде по делу Варданяна: В результате разрыва снаряда я был ранен в ногу

Потерпевший на суде по делу Варданяна: В результате разрыва снаряда я был ранен в ногу Потерпевший на суде по делу Варданяна: В результате разрыва снаряда я был ранен в ногу
Происшествия
6 мая 2025 г. 17:02
Потерпевший на суде по делу Варданяна: В результате разрыва снаряда я был ранен в ногу

На сегодняшнем заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в военных и других тяжких преступлениях, дали показания потерпевшие.

Как сообщает Report, потерпевший Мехман Гасанов рассказал, что работал водителем экскаватора во время строительства дороги на территории села Моллалар Агдамского района.

"Я стоял рядом с экскаватором и планировал работу, услышал звуки разрывов снарядов, после чего направился в ближайшую лесистую местность, чтобы укрыться", - сказал он.

По его словам, снаряд взорвался на расстоянии примерно 80 м от него. Гасанов получил ранения в области правого колена, находившиеся рядом люди доставили его в Агдамскую районную центральную больницу.

На судебном процессе также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении пострадавшего.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Victim at Vardanyan trial: 'I was wounded in leg by exploding shell'
Версия на азербайджанском языке Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş: Mərmi düşməsi nəticəsində sağ diz nahiyəmdən xəsarətlər aldım

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