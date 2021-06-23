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Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного

Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного Я попал в плен в 1994 году в направлении горы Муров в Кельбаджаре.
Происшествия
23 июня 2021 г. 14:58
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
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Я попал в плен в 1994 году в направлении горы Муров в Кельбаджаре.

Как передает Report, об этом на судебном заседании по уголовному делу армянских военных, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны - Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, сказал потерпевший Яшар Абдулалиев.

Он сообщил, что находясь в плену, неоднократно подвергался пыткам со стороны армян: "Я, Эйваз и Сеймур попали в плен. Представитель МНБ Армении пришел и начал беседовать с нами. Нас много пытали. Потом мы узнали, что когда пытали Сеймура, он сопротивлялся, армяне облили его бензином и сожгли. Нас заковали цепями за ноги и головы. Мне показали обгоревший труп Сеймура. Потом меня прятали долгое время, а Международному комитету красного креста говорили, что у них нет такого пленного. Через три месяца меня привезли в Шушинскую тюрьму. Там меня столько пытали, что я потерял сознание. Меня отвезли в детскую больницу в Ханкенди на лечение и вернули опять в Шушинскую тюрьму".

Мкртчян, Гахраманян, Петросян неоднократно избивали меня. Мкртчян насильно открыл мне рот и затянул резиной, а затем клещами вырвал мне зуб. В Шушинской тюрьме Мкртчян по одному выстраивал в ряд у стены азербайджанских пленных, бил по спине колючими поленьями. Мкртчян особо выделялся методами пыток над азербайджанскими пленными в Суговушане, Шушинской тюрьме. Поэтому армяне особо его уважали.

Там один бакинский армянин сказал мне, что Мкртчян - "герой" Ходжалинской трагедии. Мкртчян всегда говорил с нами на азербайджанском языке. Бакинские и карабахские армяне там свободно говорили на азербайджанском языке. Нас же заставляли говорить по-армянски".

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Версия на азербайджанском языке Zərərçəkmiş: “Ermənilər azərbaycanlı əsiri diri-diri yandırdılar”

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