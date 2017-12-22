Потерпевшая: Вложенные нами в Dəmir Bank 600 тыс. манатов и 150 тыс. долларов исчезли

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в присвоении крупной суммы денег бывшего директора Баильского филиала ОАО Dəmir Bank Фарах Рашадетли, казначея Тамамгюль Ханларовой и сотрудника банка Фариза Гараева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемая Ф. Рашадетли сказала, что выступит в конце.

После был опрошен обвиняемый Ф. Гараев, который отметил, что работал казначеем банка в 2012-2014 гг. По его словам, он не знаком с потерпевшим Эльнуром Мамедли, но ему выдавались деньги по расходному ордеру.

Обвиняемая Т. Ханларова сообщила, что работала в банке операционистом-кассиром, большинство денег отдавала Ф. Рашадетли: "Я не осведомлена о присвоении денег Фарах-ханум".

Потерпевшая Севда Халилова сообщила, что вложенные на имена ее дочерей в банке 600 тыс. манатов и 150 тыс. долларов первое время приносили проценты, однако после перестали. Обращение в головной офис для выяснения причин этого показало, что никаких денег на имена ее дочерей в банке нет. Она потребовала вернуть деньги.

Очередное заседание суда назначено на 28 декабря.

Согласно обвинению, Ф. Рашадетли, работая заведующей Баилского филиала ОАО Dəmir Bank, воспользовалась служебным положением, подделала документы и присвоила 1 млн 225 тыс. манатов Азизы Ахундовой, которые последняя хотела вложить в банк в качестве депозита.

Тем же способом Ф. Рашадетли были присвоены 800 тыс. манатов Бахруза Ахундова, 400 тыс. манатов Парваны Алиевой, 300 тыс. манатов Гюльнур Ахундовой, 300 тыс. манатов Севды Халиловой, 150 тыс. долларов Фирангиз Мамедли, 100 тыс. долларов Руслана Гасымова.

Ф. Рашадетли признала себя частично виновной по обвинению.

Отметим, что Ф. Рашадетли обвиняется по статьям 178.32 (мошенничество), 179.3.2 (присвоение), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог), Ф. Гараев и Т. Ханларова – по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении всех трех была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Эти люди обвиняются в присвоении более 3 млн манатов. По уголовному делу проходит 8 потерпевших. Ранее на подготовительном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям было решено вернуть уголовное дело предварительному следствию. Судья заявил, что во время предварительного следствия был допущен ряд нарушений. Дело было пересмотрено и направлено в суд.

Напомним, что Ф. Рашадетли работала директором филиала Dəmir Bank, Т. Ханларова - казначеем, Ф. Гараев - сотрудником.