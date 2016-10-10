Потерпевшая дала показания на суде по делу сына писателя Фармана Керимзаде

Баку. 10 октября REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу Азиза Керимзаде, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова показания дала потерпевшая Фируза Гасымова.

В своих показаниях она указала, что обвиняемый А.Керимзаде арендовал принадлежащий ей объект: "Я дала Азизу 10 тыс. манатов. Он задолжал мне еще 3000 манатов из-за арендной платы. 6500 манатов из них он мне вернул по частям, но остальная часть осталась".

А.Керимзаде не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он отметил, что арендовал у Ф.Гасымовой объект и занимался адвокатской деятельностью: "За арендную плату я задолжал 1500 манатов. Затем мы договорились о выплате 3000 манатов".

А.Керимзаде попросил потерпевшую встретиться с его сестрой, которая оплатит долг.

Очередной судебный процесс назначен на 17 октября.

Отметим, что А.Керимзаде обвиняется в получении у граждан путем мошенничества 60 тыс. манатов. Против него выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК. Затем суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что А.Керимзаде, являющийся адвокатом 3-й юридической консультации города Баку, впервые был арестован в августе 2012 года. Житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу обратился в 9-е отделение полиции Сабаильского районного управления полиции и заявил, что Керимзаде Азиз Фарман оглу, представившись адвокатом, присвоил принадлежащие ему 12 тыс. манатов. 27 ноября 2012 году в Бакинском суде по тяжким преступлениям А.Керимзаде и его знакомый Азер Гурбанов были приговорены к 3 годам лишения свободы условно, они были освобождены в зале суда. Во время вынесения приговора суд расценил возвращение нанесенного ущерба в качестве смягчающего обстоятельства.

А.Керимзаде является сыном известного азербайджанского писателя Фармана Керимзаде.