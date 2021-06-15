О нас
Report Georgia
Аудио новости

Поступок блогера ”Зевса" расследуется МВД

Поступок блогера ”Зевса" расследуется МВД Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало видеозапись, опубликованную в социальных сетях в связи с избиением подписчика.
Происшествия
15 июня 2021 г. 11:45
Поступок блогера ”Зевса расследуется МВД

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало видеозапись, опубликованную в социальных сетях в связи с избиением подписчика.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МВД сообщили, что вопрос расследуется:

”В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка".

Отметим, что ютубер Руслан Гулиев поделился на своем YouTube-канале с более чем полумиллионом подписчиков видеороликом под названием “Я встретился со своим подписчиком, который меня ненавидит, дело дошло до драки”.

Известный как “Зевс” Р.Гулиев кадры избиения разместил на своем канале. Позже Р.Гулиев удалил видео, однако кадры распространились в социальных сетях и вызвали негодование.

Напомним, что летом прошлого года Руслан и его брат Джошгун Гулиев на предоставленную им государством единовременную выплату в размере 190 манатов купили арбузы и сняли на видео, как они их разбивали. Позже было опубликовано видео с извинениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN: “Zevs” ləqəbli şəxsin hərəkəti araşdırılır

Экслюзивные новости

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi