Поступок блогера ”Зевса" расследуется МВД

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало видеозапись, опубликованную в социальных сетях в связи с избиением подписчика.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало видеозапись, опубликованную в социальных сетях в связи с избиением подписчика.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МВД сообщили, что вопрос расследуется:

”В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка".

Отметим, что ютубер Руслан Гулиев поделился на своем YouTube-канале с более чем полумиллионом подписчиков видеороликом под названием “Я встретился со своим подписчиком, который меня ненавидит, дело дошло до драки”.

Известный как “Зевс” Р.Гулиев кадры избиения разместил на своем канале. Позже Р.Гулиев удалил видео, однако кадры распространились в социальных сетях и вызвали негодование.

Напомним, что летом прошлого года Руслан и его брат Джошгун Гулиев на предоставленную им государством единовременную выплату в размере 190 манатов купили арбузы и сняли на видео, как они их разбивали. Позже было опубликовано видео с извинениями.