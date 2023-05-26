Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице

Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице

Ребенок, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице. Как сообщает Report, 25 мая Котусенко Руслан Сахават оглу, 1987 года рождения, на автомобиле Prius на дороге Хёкмели-Гобу въехал в электрический столб на

https://static.report.az/photo/ff20452a-24fb-38bb-8b3d-cabb6df614dd.jpg https://static.report.az/photo/ff20452a-24fb-38bb-8b3d-cabb6df614dd.jpg

Ребенок, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице.



Как сообщает Report, 25 мая Котусенко Руслан Сахават оглу (1987 г.р.), на автомобиле Prius на дороге Хёкмели-Гобу въехал в электрический столб на обочине дороги.



В результате пассажир автомобиля Фатуллаев Аллахверди Руслан оглу (2014 г.р.), с тяжелыми травмами был госпитализирован в Бакинскую республиканскую больницу имени Академика Миргасымова. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.



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