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Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице

Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице Ребенок, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице. Как сообщает Report, 25 мая Котусенко Руслан Сахават оглу, 1987 года рождения, на автомобиле Prius на дороге Хёкмели-Гобу въехал в электрический столб на
Происшествия
26 мая 2023 г. 09:50
Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице

Ребенок, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице.

Как сообщает Report, 25 мая Котусенко Руслан Сахават оглу (1987 г.р.), на автомобиле Prius на дороге Хёкмели-Гобу въехал в электрический столб на обочине дороги.

В результате пассажир автомобиля Фатуллаев Аллахверди Руслан оглу (2014 г.р.), с тяжелыми травмами был госпитализирован в Бакинскую республиканскую больницу имени Академика Миргасымова. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.

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