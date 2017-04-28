Пострадавший: В МНБ с меня взяли 300 тысяч долларов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева показания дал пострадавший Видади Азизов.

Он заявил, что раньше не был знаком с обвиняемым лицом и работал с теми, кто торговал удобрениями между Россией и Ираном.

В.Азизов сказал, что в 2012 году из Дубая в Zaminbank перечислили деньги и чтобы взять их, он направился в Наримановский филиал банка: "Мой знакомый по имени Нариман взял из банка 1 млн манатов и передал их мне. Затем 300 тыс. манатов из этих денег я вернул Нариману. В то время я купил у его друга квартиру. Деньги он должен был передать ему. Там нас задержали и привели в МНБ. Меня обвинили в измене родине и шпионаже в пользу Ирана".

Пострадавший отметил, что затем договорился по поводу того, чтобы не быть арестованным и заявил, что имеет возможность отдать им 100 тыс. манатов: "Они не согласились, и в обмен на мое освобождение взяли 300 тыс. долларов".

Он сказал, что М.Аскеров потребовал 100 тыс. долларов, но в конечном итоге согласился на 40 тыс. долларов: "Я в течение 4 месяцев подвергался преследованиям со стороны сотрудников МНБ".

В своих показаниях В.Азизов потребовал изъять у обвиняемого лица нанесенный ему ущерб.

М.Аскеров же расценил высказанные пострадавшим в его адрес слова как оскорбление и выразил протест. В это время между М.Аскеровым, его адвокатом и пострадавшим возник спор. Судья предупредил стороны.

Пострадавший В.Азизов ответил на вопрос М.Аскерова о том, что был задержан в Иране и попал под влияние. Он опроверг сказанное и сказал, что подобное не имело место.

В.Азизов сказал, что в МНБ его обвинили в инструктаже со стороны органов спецслужб Ирана и планировании взрывов в Баку в канун "Евровидения".

Дав справку, М.Аскеров сказал, что между показания пострадавшего есть противоречия.

На процессе показания также дали родители и водитель В.Азизова. Они рассказали о том, как был арестован В.Азизов.

Очередное заседание суда назначено на 12 мая.

Согласно обвинению, М.Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.