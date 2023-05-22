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Пострадавший в ДТП в Агджабеди пешеход скончался в больнице

Пострадавший в ДТП в Агджабеди пешеход скончался в больнице Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Агджабеди пешеход скончался в больнице.
Происшествия
22 мая 2023 г. 09:45
Пострадавший в ДТП в Агджабеди пешеход скончался в больнице

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Агджабеди пешеход скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 20 мая на участке дороги Мингячевир-Бахрамтепе, проходящей через село Гаравелли.

Так, Абдуллаев Замин Мамед оглу за рулем автомобиля Mercedes-Benz C200 сбил переходившего дорогу Ельмара Байрамова. В результате Байрамов был госпитализирован в Агджабединскую центральную районную больницу с различными травмами. 21 мая он скончался в больнице.

По факту проводится расследование

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə avtomobilin vurduğu şəxs xəstəxanada ölüb

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