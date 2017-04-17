Пострадавший по делу Акифа Човдарова скончался, сгорев в ДТП в Баку

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно, что заживо сгоревший в Баку Гулиев Гюльага Магеррам оглу 1973 г.р. был одним из потерпевших по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает Report, в следственных материалах указано, что Г.Гулиев работал водителем другого потерпевшего Намика Оруджева.

В следствии он был известен как потерпевший. Г.Гулиев дал показания 12 апреля на судебном процессе, который состоялся в здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова.

При допросе Г.Гулиев не подтвердил показания, данные в ходе следствия. Он отметил, что в 2015 году он отвез Н.Оруджева на свадьбу племянника Ильхама Гасымова. По словам Г.Гулиева он был задержан из-за возникшей на свадьбе драки, но впоследствии отпущен ввиду невиновности.

Отметим, что ужасная авария имела место 14 апреля в 8:00 на трассе Зых-аэропорт на территории Сураханского района. Автомобиль марки KİA, управляемый жителем Баку Садигом Эдиловым, врезался в едущий впереди автомобиль марки "ВАЗ-2104", за рулем которого находился житель столицы Гюльага Гулиев. В автомобиле марки "ВАЗ-2104" произошло возгорание. В результате Г.Гулиев и его пассажиры - жители столицы Нариф Садыхов и его брат Эльчин скончались на месте.

Сураханским РУП ведется расследование.