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Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице

Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице.
Происшествия
4 мая 2023 г. 09:27
Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице

Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице.

Как сообщает Report, ДТП произошло 24 апреля на участке дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Кёнюллю Шемкирского района.

Автомобиль марки "ГАЗ-2410", за рулем которого находился Вагиф Гахраманов, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял Валех Мустафаев.

В результате водители - В.Гахраманов и В.Мусаев, а также пассажир Mercedes-Benz Валида Мамедова были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

3 мая В.Гахраманов скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.

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