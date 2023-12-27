Пострадавший при подрыве мины сотрудник ANAMA доставлен в Баку

Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Заур Махмудов, пострадавший при подрыве мины в Агдаме, доставлен из Гянджи в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, он помещен в Учебно-хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета.

Состояние Махмудова оценивается как удовлетворительное.

Ранее он был переведен в Центральную клиническую больницы г.Гянджи из Агдамской районной больницы.

Отметим, что 26 декабря на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района сотрудник ANAMA Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г.р.) подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.