Пострадавших при крушении самолета AZAL граждан Кыргызстана отправят домой 30 декабря

Двух граждан Кыргызстана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи аэропорта Актау в Казахстане, отправят на родину 30 декабря.

Двух граждан Кыргызстана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи аэропорта Актау в Казахстане, отправят на родину 30 декабря.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 24.kz.

По его данным, их состояние оценивается как стабильное. Также рассматривается вопрос эвакуации 26-летнего Рината Асанова, состояние которого оценивается как тяжелое. Всего на борту самолета находились трое граждан Кыргызстана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, причиной крушения самолета стало внешнее физико-техническое воздействие на лайнер в российском воздушном пространстве.