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Пострадавших при крушении самолета AZAL граждан Кыргызстана отправят домой 30 декабря

Пострадавших при крушении самолета AZAL граждан Кыргызстана отправят домой 30 декабря Двух граждан Кыргызстана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи аэропорта Актау в Казахстане, отправят на родину 30 декабря.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 14:56
Пострадавших при крушении самолета AZAL граждан Кыргызстана отправят домой 30 декабря

Двух граждан Кыргызстана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи аэропорта Актау в Казахстане, отправят на родину 30 декабря.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 24.kz.

По его данным, их состояние оценивается как стабильное. Также рассматривается вопрос эвакуации 26-летнего Рината Асанова, состояние которого оценивается как тяжелое. Всего на борту самолета находились трое граждан Кыргызстана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, причиной крушения самолета стало внешнее физико-техническое воздействие на лайнер в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alan Qırğızıstan vətəndaşları dekabrın 30-da vətənə göndəriləcəklər
Версия на английском языке Kyrgyz citizens injured in AZAL plane crash to be sent home on December 30

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